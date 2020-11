Andrej Rubljev je z zmago proti Dominicu Thiemu dokazal, da si zasluži mesto med najboljšo teniško osmerico. Rus se je na sklepnem mastersu sezone odlično upiral že Stefanosu Cicipasu, a ni izkoristil zaključne žogice. Thiem si s porazom ni zagrenil življenja, saj je že pred dvobojem z Rubljevom osvojil prvo mesto v skupinskem delu in se bo skušal jutri drugič zapored uvrstiti v finale v Londonu. Rubljev je bil ta mesec že drugič zapored v dvorani boljši od Thiema, potem ko je Avstrijca premagal na domačem turnirju na Dunaju.

Nepričakovano gladko je svoj prvi dvoboj v Londonu izgubil Novak Đoković. Srb je bil proti Rusu Daniilu Medvedjevu povsem brez moči. V prvem nizu je dvakrat izgubil servis, v drugem enkrat ter izgubil s 3:6, 3:6. Zanimivo je, da je prvi igralec sveta ob zadetem prvem servisu dobil le 68 odstotkov točk, v dobri uri pa je imel le eno priložnost za odvzem servisa. »Menim, da nisem bil toliko boljši, kot kaže rezultat. Vsekakor pa je vselej lepo premagati prvega igralca sveta,« se je veselil Daniil Medvedjev, ki je bil tretjič v karieri boljši od prvega igralca s svetovne lestvice. »Nisem igral dobro, a to ni glavni razlog za poraz. Dejstvo je, da je bil Daniil precej boljši. Odlično je serviral, se dobro premikal, vračal moje servise ter imel malo neizsiljenih napak. Takšen igralec na koncu zmaga,« je pojasnil Novak Đoković.

S porazom si je Đoković priprl vrata za uvrstitev v polfinale. Danes ob 15. uri ga čaka odločilni dvoboj proti lanskemu zmagovalcu londonskega turnirja Stefanosu Cicipasu. Đoković ima proti Cicipasu identično razmerje zmag in porazov kot proti Medvedjevu, je pa Srb dobil oba letošnja dvoboja, in sicer na trdi podlagi v Dubaju in v polfinalu Rolanda Garrosa, kjer je strl odpor Grka v petih nizih. Zmagovalec se bo jutri v polfinalu pomeril z Dominicom Thiemom.