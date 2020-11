Alexander Zverev je vendarle dosegel svojo prvo letošnjo zmago na sklepnem teniškem mastersu v Londonu. Nemec je v drugem krogu skupinskega dela strl odpor žilavega tekmeca Diega Schwartzmana. Odločilen je bil začetni udarec, ki je tokrat dobro služil Zverevu. Zadeval ga je kar 73-odstotno, dosegel sedem asov, kljub temu pa je servis izgubil trikrat. A tekmecu ga je odvzel petkrat in se zasluženo veselil zmage.

Enega najkvalitetnejših dvobojev v času koronakrize sta odigrala Dominic Thiem in Rafael Nadal. Španec je kljub porazu dvakrat v podaljšani igri dejal, da je bil z igro zelo zadovoljen in da je njegova forma na sklepnih mastersih sezone ena najboljših doslej. Nadala čaka drevi proti Stefanosu Cicipasu odločilen dvoboj za napredovanje v polfinale. Tako Španec kot Grk sta namreč doživela po en poraz (Thiem) in zmago (Andrej Rubljev, s katerim je Cicipas rešil zaključno žogico). Čeprav Cicipas v Londonu brani lansko lovoriko, bo po prikazanem v areni O2 favorit Nadal.

Dominic Thiem si je resda že zagotovil prvo mesto v skupini London 2020, toda njegov današnji dvoboj proti Andreju Rubljevu, ki nima več možnosti za napredovanje, bo vse prej kot prijateljski. Vsaka zmaga v Londonu prinaša približno 130.000 evrov zaslužka, Avstrijec pa ima še teoretične možnosti, da bo ob koncu leta 2. igralec sveta. Za takšen scenarij bi moral osvojiti turnir v Londonu z vsemi petimi zmagami, Nadal pa bi moral izgubiti s Cicipasom.

»Športniki imamo privilegij, da lahko v težkih časih potujemo po svetu in tekmujemo. Moji rojaki so v Avstriji zaprti v stanovanja, zato sem še posebej vesel, da sem jim za kratek čas polepšal dan. Igra proti Nadalu je bila moja najboljša v času koronakrize,« pravi Dominic Thiem, ki je lani na sklepnem teniškem mastersu premagal Novaka Đokovića in Rogerja Federerja, z zmago proti Rafaelu Nadalu pa je zaokrožil trofejo najboljše trojice. Medtem ko bomo v Sloveniji najboljšega športnika razglasili prihodnji mesec, si je Thiem laskav naslov v Avstriji že prislužil.