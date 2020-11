O nastali situaciji po blokadi Poljske in Madžarske bodo evropski voditelji razpravljali tudi na današnjem video zasedanju, ki bo sicer prvenstveno namenjeno usklajevanju pri ukrepih s za spopadanje s pandemijo koronavirusa. Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes ponovil, da nemško predsedstvo EU še naprej išče načine, kako preseči blokado Budimpešte in Varšave.

Madžarska in Poljska medtem še naprej ne popuščata. Poljski parlament bo danes glasoval o posebni resoluciji v podporo stališčem vlade glede prihodnjega večletnega evropskega proračuna in sklada za okrevanje. Resolucijo je v parlament vložila vlada premiera Mateusza Morawieckega. Nikakršnih znakov popuščanja pa tudi ni iz evropskega parlamenta. Vnovič so ponovili, da so dogovori glede prihodnjega večletnega evropskega proračuna in sklada za okrevanje zaključeni. »Z naše strani ne bo dodatnih koncesij,« so sporočili iz evropskega parlamenta.

Evropski diplomati po poročanju tiskovnih agencij sicer na današnjem vrhu EU ne pričakujejo preboja. Dvomi se, da bo možno na tem videozasedanju, ki je sicer namenjeno usklajevanju evropskih ukrepov v pandemiji koronavirusa, najti rešitev za nastalo situacijo. Na vrhu se bo razpravljajo predvsem o testiranjih na koronavirus, medsebojnim priznavanjem testov ter o pripravah načrtov za cepljenje potem ko bodo dostopna cepiva.