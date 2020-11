Nemška kanclerka Angela Merkel je po včerajšnjem videovrhu Evropske unije, na katerem so tudi na kratko spregovorili o blokadi Madžarske in Poljske pri svežnju za okrevanje zaradi nestrinjanja z mehanizmom pogojevanja izplačil evropskih sredstev z vladavino prava, dejala, da ne razmišljajo o nadaljevanju postopka po 7. členu pogodbe o delovanju Evropske unije, ki bi Budimpešti in Varšavi utegnil odvzeti glasovalne pravice v Svetu EU. »O tem sploh ni govora. Moja dolžnost je, da najdem pot do rešitve,« je dejala Merklova in pristavila, da to ne bo lahka pot. O tako imenovani »jedrski opciji« je sicer sredi tedna razmišljal premier Nizozemske Mark Rutte.

Zgolj slabe pol ure je trajala razprava na vrhu EU o nastali situaciji z blokado. Govorili so Merklova, predsednik evropskega sveta Charles Michel, madžarski premier Viktor Orban, poljski premier Mateusz Morawiecki in slovenski premier Janez Janša. »Govorili so tisti, ki so morali razpravljati po funkciji, in tisti, ki imajo pri tem vprašanju kakršno koli vlogo,« pravi evropski poslanec Milan Brglez (S&D).

Merklova je po zasedanju dejala, da je slovenski premier Janša vse pozval h kompromisu, kar je tudi v interesu nemškega predsedstva. Sama pa je dodala, da je po njeni oceni doseženi kompromis po julijskem vrhu EU dober. »Merklova se ni postavila na stran Janeza Janše, temveč na stran Evropejk in Evropejcev,« je njeno izjavo komentirala evropska poslanka Tanja Fajon (S&D), ki je sicer ocenila, da Slovenija ta čas ne prispeva k rešitvi, temveč k aktualnim problemom. Janša je po njeni oceni pripeljal stvari tako daleč, da jih sedaj mora reševati Merklova.

Po poročanju STA naj bi se danes na pobudo Nemčije po telefonu slišala Merklova in Janša. Podrobnosti v kabinetu predsednika vlade niso pojasnili.

Orban: Dogovor bo možno doseči O načinih, kako iziti iz nastale situacije, bodo prihodnji teden v EU spet razpravljali na veleposlaniški ravni. Zaenkrat se še ne ve, kako naprej. »Magija Evropske unije tiči v tem, da lahko najde rešitve, čeprav se izhaja iz tega, da to ni možno,« je po zasedanju dejal predsednik evropskega sveta Michel. Madžarski premier Viktor Orban je sicer v pogovoru za madžarski radio danes dejal, da bo dogovor možno doseči. Po njegovih besedah naj bi bilo možnosti več, vse pa so stvar politične volje. Nemško predsedstvo bo skupaj z Madžarsko in Poljsko poskušalo iskati poti iz zagate. Kaj se bo zgodilo, Merklova ni želela špekulirati. Iz kabineta predsednika vlade Janše so po zasedanju sporočili, da je Janša na vrhu dejal, da je treba doseči končni kompromis, ki bo ustrezal dogovoru z julijskega vrha. Slovenija je pripravljena pri iskanju poti do kompromisa ponuditi konkretne zamisli, so še sporočili. Kot je sicer pojasnil predsednik evropskega sveta Charles Michel, je sicer dobil pisma treh držav, ki so »izrazile zadržke glede trenutnega kompromisa, ki je na mizi«.