Žal raste število bolnikov s hudimi simptomi, glavna skrb je porast smrtnosti, je dejal Putin. Ocenil je sicer, da so razmere še obvladljive, čeprav so v nekaterih regijah težke. 68-letni ruski predsednik je bil kritičen do dejstva, da traja predolgo, da so na voljo rezultati testov - v povprečju približno 48 ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ruskih bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 221.000 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 5000 na ventilatorjih, je danes po sestanku s Putinom, ki je sklical vladni kabinet, dejal minister za zdravje Mihail Muraško, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

V Rusiji, ki ima približno 140 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili skoraj dva milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 34.387 bolnikov s covidom-19.

V svetu so od začetka pandemije doslej potrdili 55,6 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 1,3 milijona bolnikov s covidom-19.