To je bila že 15. tekma Thiema in Nadala, v katerem je Avstrijec prišel do šeste zmage. Thiem je na zaključnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Londonu v 1. krogu po treh nizih premagal Grka Stefanosa Cicipasa, ki se bo zvečer pomeril z Rusom Andrejem Rubljevim. Če Cicipas premaga Rubljeva, bo Thiem že prvi polfinalist turnirja v Londonu.

* Izidi, finale ATP London (5,7 milijonov dolarjev): - skupina "London 2020": Dominic Thiem (Avt/3) - Rafael Nadal (Špa/2) 7:6 (7), 7:6 (4). - razvrstitev: 1. Dominic Thiem (Avt/3) 2 2 0 4:1 2 2. Rafael Nadal (Špa/2) 2 1 1 2:2 1 3. Stefanos Tsitsipas (Nem/6) 1 0 1 1:2 0 4. Andrej Rubljov (Rus/7) 1 0 1 0:2 0