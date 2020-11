Večina jih je prispela na Kanarske otoke na lesenih čolnih z zgolj izvenkrmnim motorjem. Na pot se večinoma podajajo iz Maroka ali Mavretanije, nekateri pa celo iz Senegala, ki leži kakih 1500 kilometrov južneje.

Migrante na nevarno pot po morju proti obljubljeni deželi Evropi žene predvsem suša, pandemija covida-19, revščina, brezposelnost ter nasilje in spopadi, navaja dpa.

Večino prišlekov na Kanarske otoke prepeljejo v pristanišče Arguineguin na jugu Gran Canarie, kjer jih registrirajo in testirajo za koronavirusom. Tam je na prostem trenutno nameščenih več kot 2000 ljudi, vendar so brez strehe nad glavo in spijo kar na tleh. Higienske razmere so slabe. Medsebojne razdalje zaradi covida-19 ni mogoče vzdrževati, še navaja dpa.

Številni migranti so v teh razmerah že več tednov. Sodnik Arcadio Diaz Tejera, ki je pristojen za vprašanje migracij, je kritičen, da so ljudi na pomolih Arguineguina »zbrali kot živino«.