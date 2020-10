Afero je pred dobrima dvema tednoma razkrila medicinska sestra Dawn Wooten, zaposlena v zasebni ustanovi Irwin County Detention Center v ameriški zvezni državi Georgia. Gre za priporni center v okrožju Irwin, ki ga ICE uporablja za pridržanje aretiranih nezakonitih priseljencev do izgona iz države. Wootnova je povedala, da prihaja v tem centru do kršitev človekovih pravic, da so bivalne razmere nevzdržne, da ne upoštevajo varnostnih ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom in da so, kar je še najbolj skrb vzbujajoče, ženskam, ki so imele operativni poseg zaradi ginekoloških težav, brez njihove privolitve opravili tudi sterilizacijo. Po navedbah Wootnove jim je v centru zaposleni ginekolog opravil histerektomijo, to pomeni, da jim je kirurško odstranil maternico. Sestra je zdravnika označila za »zbiralca maternic« zaradi številnih tovrstnih posegov, ki jih je opravil v tem centru od leta 2017.

Največ jih je iz Latinske Amerike, predvsem iz Mehike

Wootnova je s skupino žrtev vse podatke posredovala javnosti prek štirih nevladnih organizacij za človekove pravice (Project South, Georgia Detention Watch, Alianza Latina por los Derechos Humanos in Red de Apoyo a los Inmigrantes del Sur de Georgia), njihovi pravni zastopniki pa zdaj primere preučujejo in zbirajo pričevanja ter zdravstveno dokumentacijo. Imena žrtev, razen redkih izjem, niso razkrita v strahu pred morebitnimi represalijami, ker so še v priporu. Te človekoljubne organizacije so pred nekaj dnevi dosegle, da so na prostost izpustili 30-letno Pauline Binam, ki je bila kot dojenček pripeljana iz Kameruna v ZDA, in preprečile njen izgon. Dve leti je bila v priporu v Irwinu, ker so jo obravnavali kot nezakonito priseljenko. Po njenem pričevanju ji je ginekolog v centru, dr. Mahendra Amin, zaradi neredne menstruacije opravil kirurški poseg in ji brez njene privolitve odstranil oba jajcevoda, ker da je šlo za vnetje, in jo tako steriliziral.

Pridržani v centru prihajajo z različnih območij, največ jih je menda iz Latinske Amerike, predvsem iz Mehike. Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je v torek na tiskovni konferenci povedal, da so zaposleni v njegovem kabinetu te dni opravili pogovore z vsaj šestimi Mehičankami, ki naj bi bile žrtve neprostovoljne sterilizacije, tako kot še na desetine drugih. Mehiške oblasti še niso sporočile, kakšen je obseg tega početja. Po besedah mehiškega ministra »gre za nesprejemljiva dejanja, ki jih vnaprej obsojamo, čeprav še nimamo potrjenih vseh informacij. (…) To je treba pojasniti. Če se to potrdi, potem gre za nedopustno dejanje, ki ne le da mora biti kaznovano, temveč zahteva še druge ukrepe.«