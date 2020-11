Poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman, vršilec dolžnosti predstojnika urgentnega centra Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Erik Sedevčič in vladni govorec Jelko Kacin.

Podatki zadnjega tedna kažejo, da se razmere vendarle počasi stabilizirajo, incidenca pada, še vedno pa 10 okuženih okuži približno 9 oseb. Umirjanje razmer in padanje okužb na dnevni ravni pa po besedah Kacina še vedno poteka prepočasi, tako da epidemiološke razmere ostajajo resne. Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, je še naprej ostaja visoko.

»Vlada je bila zato prejšnji teden primorana sprejeti nove, dodatna ukrepe,« pravi Kacin. Med njimi tudi zaustavitev javnega potniškega prometa za 14 dni in zaprtje številnih nenujnih gospodarskih dejavnosti. Vlada se zaveda, da omejitve gospodarskega in družbenega življenja močno vplivajo na naš vsakdan, da so stiske ljudi zaradi tega vedno večje, velik del prebivalstva je dodatno obremenjen tudi zaradi podaljšanja spremenjenega načina šolanja. V bolnišnicah je bilo sicer včeraj hospitaliziranih 1264 covid-19 bolnikov, na intenzivni negi je bilo 207 pacientov. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih le 38 oseb, umrlo je 24 oseb.