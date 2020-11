Na lestvici najboljših vseh časov je tako zdaj ujel nemškega zvezdnika formule 1, potem ko je letos že presegel njegovih 91 posamičnih zmag v SP. Schumacher je bil prvak v letih 1994, 1995 ter od 2000 do 2004. Hamiltonu bi lahko predčasno slavje v tej sezoni preprečil le moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas, ki je imel pred dirko edini še nekaj teoretičnih možnosti. A s slabim današnjim nastopom Finca, po vrtenju v prvem krogu je končal v ozadju na 14. mestu, je imel Britanec odprto pot do naslova prvaka. Moštvenega sotekmovalca je nazadnje celo prehitel za krog.

Hamilton je dirko sicer začel s šestega startnega položaja, a je v preizkušnji, v kateri je na dogajanje močno vplivalo tudi slabo vreme in mokra steza, prišel do prvega mesta in je tako na najlepši način, z deseto zmago (skupno pa jih ima zdaj v karieri že 94), potrdil prevlado v sezoni.

Po 14 od 17 letošnjih dirk ima Hamilton 307 točk, neulovljivih 110 več kot Bottas. »Kar brez besed sem ostal. Lahko rečem le velika hvala vsem v ekipi in tovarni, da smo lahko skupaj dosegli to. Ponosen sem na vse. Ko sem bil mlajši, sem o čem takem le sanjal. Po kvalifikacijah sem bil razočaran, a smo se tudi veliko naučili. Ne naredimo vsega vedno brez napak, a sem verjel, da nam lahko uspe,« je takoj po dirki dejal sveži sedemkratni prvak.

Današnjo dirko sta na zmagovalnem odru končala še Mehičan Sergio Perez (Racing Point) in Nemec Sebastian Vettel (Ferrari). Do konca sezone so še tri dirke, dve v Bahrajnu (29. novembra in 6. decembra) in zadnja v Abu Dabiju (13. decembra).