Kot so sporočili pri vodstvu tekmovanja, so dogovor za novost dosegli v sodelovanju s krovno zvezo Fio in vsemi desetimi moštvi. Novost bodo preizkusili na dveh evropskih dirkah in eni neevropski, prizorišč pa za zdaj še niso izbrali.

Sprinterska kvalifikacijska dirka bo imela poleg določanja startnih mest tudi dodaten motiv, saj bo zmagovalec dobil tri točke, drugouvrščeni dve in tretji eno točko za SP.

Na tistih treh dirkah, kjer bodo novost preizkusili, se bo spremenil tudi potek petkovega dogajanja; namesto dveh treningov v petek bodo po prvem opravili kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko.

Namen sprememb je povečati zanimanje za tekmovanje in poskrbeti za več dogajanja v dirkaškem koncu tedna. "Videti boje dirkačev vse tri dni v dirkaškem koncu tedna bo razburljivo. Prepričan sem, da bodo dodani boji všeč tudi voznikom. »Vesel sem, da so se za novost ogrele vse ekipe. To je del načrta, da bi navijačem ponudili več dogajanja, medtem ko spoštujemo tradicijo našega športa,« je dejal vodja formule 1 Stefano Domenicali.

»Veseli me, da v formuli 1 iščejo nove možnosti za približanje dogajanja navijačem in razširitev akcije. Projekta smo se lotili s skupnimi močmi in dokazali, da lahko na ta način dosežemo veliko,« pa je pa je o novosti dejal predsednik Fie Jean Todt.