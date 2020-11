Pogačar je v pogovoru za španski časopis dejal, da je predzadnji dan Toura, ko je bila na sporedu odločilna vožnja na čas na Planche des Belles Filles, »ujel enega najboljših dni na kolesu«, a priznal, da je bila oteževalna okoliščina prav nastopanje proti prijatelju in tekmecu Rogliču. »Zelo bi bil vesel za Primoža, če bi osvojil Tour, a tudi sam sem bil tam z željo po zmagi. To je vendarle tekmovanje in oba drug do drugega gojiva veliko spoštovanje,« je dejal 22-letnik s Klanca pri Komendi.

»Primož je celotnemu svetu pokazal, da lahko tako mala država, kot je Slovenija, osvoji velike dirke. V zadnjih treh letih kroji svetovni vrh in dirkati poleg njega je izjemna izkušnja. Na Touru sem ga premagal, kar je pri meni pustilo mešane občutke. Ampak to je šport,« je priznal zmagovalec dirke po Franciji in uradno drugi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze.

Zmaga na največji kolesarski preizkušnji na svetu ga, kot pravi, ni spremenila. »Moje življenje se ni spremenilo. Je isto kot prej z izjemo kakšnega intervjuja več. V tistem trenutku je bilo res noro. To je bil moj prvi Tour in dobil sem ga v prvem poskusu, kar je res nekaj izjemnega. Od začetka sem imel v Franciji zelo dober občutek, priti v Pariz z rumeno majico pa je bilo neverjetno,« se je uspeha v tej sezoni spomnil Pogačar.

Spregovoril je tudi o ciljih za prihodnost, ki niso jasno opredeljeni. »V tem trenutku se kaj prida ne obremenjujem s prihodnostjo, saj sem star šele 22 let. Želim nadaljevati v kolesarstvu, dokler bom konkurenčen. Po koncu kariere želim imeti le občutek, da sem temu športu dal vse, kar sem lahko,« je skromno pristavil slovenski zvezdnik.