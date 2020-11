Želje, primernejše za pravljična junaka

Šele tri dni po minuli soboti, ko je vlada sprejela osnutek šestega protikoronskega paketa ukrepov, in šele na dan njegovega uradnega sprejetja na dopisni seji vlade je Olimpijski komite Slovenije (OKS) poslal pismo za javnost, naslovljeno na predsednika vlade Janeza Janšo. V njem so predsednik OKS Bogdan Gabrovec in številni sopodpisniki (predsedniki nacionalnih panožnih športnih zvez, klubov, društev…) pozvali premierja, da v najnovejšem paketu »šport ne sme biti izpuščen in da je težko prezreti posledice, ki jih bo epidemija pustila dolgoročno tudi v športu«. Malce (pre)pozno, mar ne?