Med peterico tekmovalnih filmov festivala, ki je letos v celoti potekal na spletu, je tako vodomca odnesla grško-poljsko-slovenska koprodukcija, ki smo jo lahko videli že na letošnjem Festivalu slovenskega filma. Žirija jo je označila za »grenko-sladko, z nekaj prefinjenimi zamahi absurda v suvereno celoto oblikovano zgodbo o brisanju in pisanju bolečih osebnih spominov«, ki jo lahko beremo tudi kot »aktualno parabolo o prostovoljni družbeni amneziji«.

Posebno omembo si je med filmi tekmovalnega programa prislužil še srbski film Moj jutranji smeh v režiji Marka Djordjevića. »Zgodba ni velika, pravzaprav je tako majhna, da bi jo lahko skrili v gag. In vendar vztraja poldrugo uro in je komedija, čeprav se ravno ne krohotamo. Humor se hrani iz neposrednosti absurda in se zanaša na zdravo igralsko jedro. Nedolžnost, inteligenca in intuicija so eksplozivna mešanica na montažni mizi srbskega debitanta,« je o njem menila žirija.

Nagrado za najboljši kratki film je žirija, ki so jo sestavljali Katja Lenarčič, Rok Kajzer Nagode in Igor Prassel, podelila »pronicljivemu in večplastnemu« filmu Nevidni heroj (režija Cristèle Alves Meira), posebno omembo pa namenila še estonsko-mehiško-litovski animirani koprodukciji Zima v deževnem gozdu (režija Anu-Laura Tuttelberg).

Nagrado fipresci, ki jo podeljuje žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev (v njej so bili Veronika Zakonjšek, Žiga Brdnik in Nace Zavrl), je prejel kosovsko-nemško-belgijski film Izgnanstvo v režiji Visarja Morine. Nagrada Art kino mreže Slovenije (podeljevali jo je žirija, ki so jo sestavljali Gregor Janežič, Žan Papič in Uroš Zavodnik) je pripadla italijansko-francoskemu filmu Martin Eden v režiji Pietra Marcella, posebne omembe pa je bil deležen še poljsko-švedski film Švic v režiji Magnusa von Horna.