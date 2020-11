Uspešnost dela bodo pokazale tekme

Slovenska alpska smučarska reprezentanca hitrih disciplin v zadnjih sezonah meče slabo luč na slovensko smučanje. Rezultati so podpovprečni. Slovenski alpski smučarji nosijo visoke startne številke, s katerimi se podajajo na progo v času, ko so najboljši znani že uro in več. Rezultatska statistika minule sezone pove veliko: Martin Čater je kot najuspešnejši na tekmo prejel v povprečju 5,8 točke, Klemen Kosi 3,7, Miha Hrobat 2,5, nekdanji najuspešnejši slovenski alpski smučar Boštjan Kline pa celo zgolj 1,4 točke na tekmo. Kljub temu vodstvo panoge z novim trenerjem verjame v reprezentanco. Dolgoletnega glavnega trenerja Petra Pena je zamenjal Gregor Koštomaj, ki je reprezentanco večidel vodil že v minuli sezoni. Z novim trenerjem smo se pogovarjali po ciklusu ledeniških priprav v Avstriji, Koštomaj je za zdaj z delom zadovoljen in optimistično zre v prihodnost.