Zakaj bi končno pridobljena samozavest deklicam škodila? Morda zato, ker ne bodo več le stale ob strani in občudovale vsega tega, kar sme početi njihov bratec, one pa ne? »Ker to ni zanje.« Sposobnosti, ki jih prinesemo na svet, so mnogotere, katere se bodo razvile, pa bo odvisno od tega, kaj bodo spodbujali naša okolica in naši starši. Kam je deklice pripeljala tradicionalna vzgoja? V odvisnost, materialno in duhovno, saj jim je bil dolgo časa prepovedan dostop do šol in znanja, zato se niso mogle ponašati z vsem, kar zmorejo. Cena tega je bila, da se jih je imelo za manj inteligentne in vredne le položaja »okraska doma«. In za pridne prinašalke otrok. Kam je prispel svet pri občudovanju moči mož? V neprestane tekme in spopade, vrtinec ekonomskih kriz in degradacijo okolja. Svet še vedno vodijo moški, pa če to hočemo priznati ali ne, in to ravno tisti, v katere smo tako močno verjeli!

Ob prazniku reformacije, ki jo je začel Martin Luther leta 1517, se zavemo, da so takrat prvič v šolske klopi začeli vabiti tudi deklice in dekleta. Vendar ta pot vstopa v šolske klopi ni povsod potekala samoumevno, sploh če so dekleta izkazovala nadpovprečno inteligenco ali nadarjenost. Morala so počakati še nekaj stoletij, da so se lahko vpisala na univerze. Danes pa se na Poljskem morajo, in še kje drugje, spet boriti za svoje pravice – za odločanje o svojem telesu. Namesto da bi ustavili nasilje nad ženskami, ga bodo znova uzakonili, po ovinkih.

Zato ne morem kaj, da se ne bi zamislila nad izjavami strokovnjakov, ki še vedno verjamejo, da so svet iz ravnotežja vrgle ženske. In da so matere krive, ker so sinovi tako izgubljeni. Kje so potemtakem ti naši očetje, ki so se ves čas skrivali za ženami in jim prepuščali vzgojo, pogosto tudi skrb za preživetje družine? Veliko očetov jih je zapustilo in šlo neobremenjeno svojo pot! Izogibanje odgovornosti, egoizem in nasilje, alkohol… to ni od včeraj. In koliko otrok čuti posledice takšnih zgledov? Veliko uspešnih mož je imelo za seboj podporo mater, ki so verjele vanje. Zato prosim, da nehate iskati krivca v svojih teorijah zarote proti moškim. Ker so ženske preživele vse, kar so jim naložili tradicija, vera in teptanje njihovih pravic, sem prepričana, da bodo današnji moški svoj preporod veliko lažje preživeli. Navsezadnje jim družba še vedno stoji ob strani.

Mimi Šegina