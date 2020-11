Kako smo si podobni!

Dovolj mi je te Švice. Nismo in ne želimo biti Švica, ki so nam jo obljubljali pred 30 leti. Hočemo biti Amerika. Trumpova. Se pravi demokratična, navdihujoča, poštena, svetovljanska, strpna, odprta, močna, bogata. Pa kaj govorim neumnosti? Nočemo biti kot ZDA. Hočemo biti del ZDA. Slovenija in ZDA, Slovenci in Amerikanci smo si tako podobni, da je edino logično, da postanemo 51. zvezna država ZDA. Na tisti ogromni fani se bo ja našlo mesto za še eno zvezdico. Lahko čisto v kotu. Zakaj? Tukaj so fakti bruti, gremo po vrsti.