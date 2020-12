»Samo domov bi rada šla,« je za CNN potrdil neimenovani vir iz Bele hiše, ki je blizu ameriški prvi dami Melanii Trump. Domova sta dva – eden v New Yorku, drugi na posestvu Mar-a-Lago na Floridi, prva dama pa že dela seznam, kaj iz Bele hiše bo šlo v katerega od njih. Njen soprog se je iz razkošnega, v zlato odetega stanovanja v Velikem jabolku uradno izselil, saj ga tam čakajo preiskave zaradi domnevnega finančnega kriminala, še pišejo ameriški mediji. A očitno bo prva postojanka za celotno družino kar topla Florida, saj naj bi »prvi ameriški sin«, 14-letni Barron šolsko leto končal prav tam, zraven bosta šla tudi njegova dedek Viktor in babica Amalija, ki imata v palači svoje prostore. CNN sicer poroča o »prostorski stiski« v Mar-a-Lagu, saj imajo na voljo »le« 279 kvadratnih metrov bivalnih prostorov, v Beli hiši so se namreč razvadili s 5100 kvadrati. Ameriški mediji poročajo, da na posestvu na Floridi zadnjih nekaj tednov že preurejajo določene prostore.

Izbrati mora uradni porcelan Prva dama naj bi se tudi diskretno pozanimala, kakšen proračun ima na voljo za selitev in ali bo prejela kakšna sredstva po odhodu s položaja. Nič od tega. V primeru soprogove smrti lahko računa zgolj na 20 tisoč dolarjev letne pokojnine. Preden se poslovi, mora prva dama v skladu s tradicijo izbrati in za seboj v Beli hiši pustiti uradni porcelan, ki ga uvrstijo v uradno zbirko, običajno pa ga uporablja nekaj prihodnjih vlad. Po pisanju ameriških medijev gre za drago zadevo – Michelle Obama je za 320 kompletov po enajst kosov porcelanastih posod zapravila 350 tisoč dolarjev, Laura Bush je bila skromnejša in je za zbirko zapravila nekaj več kot 100 tisoč dolarjev. Melania Trump je za svoje prireditve najpogosteje uporabljala posode in pribor iz zbirke Hillary Clinton.