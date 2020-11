#Reportaža Trst – mesto brez psihiatričnih institucij

Ko je leta 1971 direktor tržaške psihiatrične bolnišnice postal Franco Basaglia, se je začel proces deinstitucionalizacije, ki je pritegnil številne mlade psihiatre, socialne in zdravstvene delavce, študente in aktiviste z vsega sveta. Ustvarilo se je gibanje, ki je doseglo zaprtje psihiatričnih bolnišnic za dolgotrajno zdravljenje in vzpostavitev oskrbe v skupnosti. Pomembno vlogo so imeli Slovenci. Danilo Sedmak je vzpostavil socialne zadruge, Pavel Fonda pa je bil direktor prvega centra za duševno zdravje. Na teh dveh temeljih danes deluje tržaški sistem oskrbe v skupnosti.