Med prvimi cepivi, ki bodo prišla na trg, bi bilo lahko poleg izdelka Pfizerja in BioNTecha po Gantarjevi oceni še cepivo, pri katerem je z univerzo v Oxfordu sodelovala AstraZeneca.

Evropska komisija je v okviru skupnega naročila, prek katerega bo cepiva dobila tudi Slovenija, sprva pogodbe o predčasnem nakupu sklenila z AstraZeneco za 300 milijonov odmerkov, z družbo Sanofi, kjer so prav tako predvideli 300 milijonov odmerkov, 200 milijonov odmerkov pa se obeta po pogodbi z J&J. Ta teden pa je potrdila dogovor s Pfizerjem in BioNTechom, ki napoveduje 200 milijonov odmerkov z možnostjo dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno. Za zdaj ni odobreno še nobeno od cepiv, prvi pa je dosedanje rezultate v tretji fazi kliničnih testiranj predstavil Pfizer z BioNTechom. Ta teden sta podjetji sporočili, da se je njihov izdelek doslej izkazal za 90-odstotno učinkovitega. Pogovori glede dobave cepiva za EU so aktualni tudi v primeru družb Curevac, Moderna in Novavax, je pred dnevi pojasnilo ministrstvo za zdravje.

»Cepiti bi morali vsaj 60 odstotkov populacije in toliko cepiva smo rezervirali. To je številka, ki omogoča normalno življenje,« je ta teden ugotavljal Gantar. S predstavniki Pfizerja se bodo sestali naslednji teden, je napovedal. Pri organizaciji cepljenja v Sloveniji bodo sicer upoštevali strategijo, ki jo je pripravila Evropska Komisija. Ta je že večkrat zagotovila, da bodo članice EU cepivo prejemale glede na število svojih prebivalcev. Med skupinami, ki bi lahko imele prednost pri dostopu do tega cepljenja, so doslej navajali zaposlene v zdravstvu in domovih starejših občanov ter druge ključne delavce, prebivalce po 60. letu, kronične bolnike, ki jih covid-19 posebej ogroža in ljudi, ki so socialno in ekonomsko posebej prikrajšani.

Da bo cepljenje prostovoljno, je kasneje potrdila sekretarka z direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Doroteja Novak Gosarič.