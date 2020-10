Pandemija covida-19 je pokazala pomembnost preventivnih zdravstvenih ukrepov, med katere sodi tudi sezonsko cepljenje proti gripi in zato so pri Facebooku zagnali to kampanjo, so v imenu podjetja zapisali v družbi za komuniciranje. Facebook bo v sklopu kampanje med drugim zagotovil tudi deljenje opomnikov za cepljenje proti gripi in vire zdravstvenih ustanov na zidu in v "središču z informacijami covid-19". V mnogih delih sveta bo Facebook sodeloval tudi pri kampanjah WHO in UNICEF za zviševanje stopnje imunosti.

Facebook bo obenem predstavil novo globalno politiko, ki prepoveduje oglase in objave, ki ljudi odvračajo od cepljenja. Gre za nadaljevanje kampanje, ki že zdaj prepoveduje oglase s prevarami in dezinformacijami o cepljenju, ki so bile kot take javno identificirane s strani vodilnih globalnih zdravstvenih organizacij. Oglas, ki bo eksplicitno odvračal ljudi od cepljenja, bo s strani Facebooka odstranjen, so zapisali.