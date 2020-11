V javnem podjetju Voka Snaga so te dni objavili javno naročilo, s katerim iščejo izvajalca, ki bo prenovil dotrajan vodovodni most čez Ljubljanico pri Črni vasi. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 1,1 milijona evrov, pri čemer naj bi vodovodna infrastruktura stala skoraj 400 tisočakov. Ljubljanska občina je za rekonstrukcijo mostu, ki bo omogočala uporabo tudi pešcem in kolesarjem, gradbeno dovoljenje pridobila že lansko leto. Na občini so izpostavili, da želijo z novim mostom veliko zavarovano območje kulturne dediščine in naravnih vrednot na desnem bregu Ljubljanice povezati z mestnim parkom Rakova jelša.

Z mostom razcvet kolesarskega izletništva

Rekonstrukcija obstoječega vodovodnega mostu, ki so ga postavili konec osemdesetih let, je zelo praktična rešitev, saj bodo z minimalnimi posegi vzpostavili povsem novo povezavo za pešce in kolesarje, kar je na zaščitenem območju krajinskega parka Ljubljansko barje velik dosežek. O rekonstrukciji tega mostu se sicer govori že več let, na spletu pa je mogoče najti vrsto zapisov ljudi, ki so prečkali ta most in pri tem doživeli tudi kakšno nevšečnost, recimo za vedno izgubili kolo, ki jim je padlo v Ljubljanico. Ker je namreč že zdavnaj izginila večina pohodnih in varovalnih mrež na mostu, je tako početje precej tvegano.

Andrej Klemenc, svetovalec za razvoj in razvojne projekte na borovniški občini in odličen poznavalec kolesarske infrastrukture na širšem območju Ljubljanskega barja, nam je povedal, da je dolgo napovedovana rekonstrukcija vodovodnega mostu zelo dobra novica za vse, ki želijo s kolesom iz Ljubljane na barje. »To bo namreč med mostom na Hladnikovi cesti in mostom v Podpeči edini most, ki bo kolesarjem in pešcem omogočil prečkanje Ljubljanice, in to skoraj na sredi teh dveh mostov. Mimogrede, med Vrhniko in Podpečjo teče Ljubljanica v dolžini dobrih 10 kilometrov, a čez njo ni mogoče priti drugače kot s čolnom ali če jo preplavaš,« pravi sogovornik.

Od rekonstruiranega vodovodnega mostu bodo kolesarji lahko ob reki Iščici, kjer poteka tudi tematska pot, pot po barjanskih stranskih cestah in kolovozih varno nadaljevali proti Tomišlju, Vrbljenam, Strahomeru, Iški vasi in Iškemu vintgarju. »Lahko bodo obiskali Koščevo učno ter se podali tudi proti Brestu, Mateni, Iški Loki in Igu ter od tam nadaljevali bodisi proti Škofljici, od koder se bodo lahko po bližnjici vrnili po kolovozih nazaj v Ljubljano ali pa nadaljevali po daljši poti in se v Ljubljano vrnili ob dolenjski železnici, ob kateri bo kmalu v celoti urejena kolesarska pot. Seveda bodo z Iga lahko nadaljevali tudi proti Dragam in tamkajšnjim ribnikom ter mimo njih naprej bodisi proti Želimljam bodisi proti Pijavi Gorici,« mnoge možnosti za izlet opisuje Klemenc, ki je prepričan, da bo strateška lega rekonstruiranega vodovodnega mostu omogočila razcvet kolesarskega izletništva, popotništva in turizma na velikem delu Ljubljanskega barja.