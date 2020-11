Srečanje Janković-Janša: Iz naftalina potegnili projekt poglobitve železnice

Državni prostorski načrt za ljubljansko železniško vozlišče ministrstvi za okolje in prostor ter infrastrukturo pripravljata že enajst let. Na sestanku župana Jankovića z ministrom Vrtovcem in predsednikom vlade Janšo je po naših informacijah padla odločitev, da se načrtovanje vendarle konča in v prostor umesti različica s poglobljenimi železniškimi tiri.