»Ker je bila Nemčija gonilna sila sankcij EU v primeru Navalnega in ker te sankcije neposredno zadevajo sodelavce administracije ruskega predsednika, bodo naši ukrepi zrcalni,« je še dejal vodja ruske diplomacije.

EU je zaradi zastrupitve Navalnega 15. oktobra uvedla sankcije proti šestim sodelavcem administracije ruskega predsednika Vladimirja Putina in raziskovalnemu inštitutu za organsko kemijo in tehnologijo.

Na seznamu tistih, za katere v EU velja prepoved potovanj in zamrznitev premoženja, so vodja direkcije za notranje zadeve v administraciji ruskega predsednika Andrej Jarin, njegov svetovalec Sergej Kirijenko, namestnik obrambnega ministra Pavel Popov, predstavnik ruskega predsednika v Sibirski regiji Sergej Menajlo, direktor zveznih varnostnih služb Aleksander Bortnikov in Aleksej Krivoručko z ruskega obrambnega ministrstva.

Navalni, oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina in borec proti korupciji, je 20. avgusta nepojasnjeno zbolel na letu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo.

Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok. To je oktobra potrdila tudi Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident.