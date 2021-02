Na slovesnosti, ki je potekala v močnem vetru, sneženju in mrazu, so se zbrali predstavniki obeh držav in potomci ruskih in francoskih vojaških poveljnikov iz 19. stoletja.

Uniformirani pogrebniki so ob zvokih vojaškega orkestra prinesli na pokopališče osem krst s posmrtnimi ostanki 120 vojakov, treh žensk in treh mladostnikov, ki so umrli v eni najbolj krvavih Napoleonovih bitk v Rusiji. V zemljo so jih položili ob salvi pušk. »Ko se menjavajo generacije, smrt in čas dosežeta spravo med vsemi,« je ob tem dejala Julia Hitrovo, potomka ruskega vojskovodje Mihaila Kutuzova, ki zaradi uspešnega soočenja z Napoleonovimi četami velja za narodnega heroja v Rusiji.

»Dvesto let nazaj so francoski in ruski vojaki tu bili težke bitke. Bili so tako pogumni, da so nadaljevali z bojevanjem kljub hudim vremenskim pogojem,« pa je dejal Prince Murat, potomec enega najbolj znanih Napoleonovih poveljnikov Joachima Murata. Izrazil je upanje, da bodo smrti teh ljudi služile kot opomin današnjim generacijam, kako dragocena sta mir in bratstvo.