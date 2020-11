Obtožnice so povezane »s številnimi smrtmi dojenčkov in neusodnimi kolapsi na neonatalni enoti chesterske bolnišnice« med junijem 2015 in junijem 2016, je navedla policija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Letbyjeva je po torkovi aretaciji v priporu in bo danes stopila pred sodnika v bližnjem mestu Warrington. Aretirali so jo že v letih 2018 in 2019, a so jo izpustili brez obtožnice.

V torek je policija sporočila, da so starši vseh vpletenih otrok obveščeni o razvoju dogodkov, policisti pa jim nudijo podporo.