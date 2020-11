V središču tretjega slovenskega izbora inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje inženirka leta. Tudi letošnje glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost: glede na izobrazbo, starost, organizacijo oz. zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. Po tem merilu odkrivajo potencial pestre izbire poklicne poti, ki jo omogoča inženirski poklic, in kaj vse lahko inženirke na svoji poklicni poti dosežejo.

Super inženirke: varijo pivo, kreirajo e-mobilnost in spravljajo zločince za zapahe Darko Švetak, glavni in odgovorni urednik revije IRT3000, soorganizator izbora, je izpostavil, da lahko prav z raznovrstnostjo zgledov, v katerem vsako dekle najde svoj vzor, največ prispevajo k navduševanju za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost v slovenski družbi: »Letos smo prejeli več prijav kot v prvih dveh letih skupaj, kar priča, da so se inženirke začele zavedati svoje vloge v družbi. V letošnji generaciji imamo izjemne nominiranke, ki z inženiringom rešujejo izzive v zootehniki, sodelujejo pri zdravljenju raka, varijo pivo, kreirajo e-mobilnost, pa tudi spravljajo zločince za zapahe.« Med letošnje nominiranke za inženirko leta 2020 so uvrščene • Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza, • Elizabeta Škrget, raziskovalka in razvijalka receptur v podjetju Lek Veterina, • Jasna Marušić, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab, • Katja Smolič, skrbnica tehnične dokumentacije v podjetju Iskra Pio, • Lea Pilić, tehnologinja robotik v podjetju LTH Castings, • Monika Koroša, samostojna tehnologinja v podjetju Krka, • Patricija Krt, tehnologinja za inovacije in kakovost v podjetju Pivovarna Laško Union, • Sara Fink, koordinatorka e-mobilnosti v podjetju Porsche Slovenija, • Saša Vrhovec Hartman, daktiloskopinja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju na ministrstvu za notranje zadeve, • Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria.

Deset enakovrednih nominirank, ena »predsednica razreda« Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugih sodelujočih partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo! Ta iniciativa mlade z dogodki na slovenskih gimnazijah in šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo predvsem problem nevidnosti inženirk v družbi. Pri izboru je v ospredju prispevek inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.