Vzemimo ženskam volilno pravico*

Prihodnost enotnega kulturnega prostora med Varšavo in Ljubljano se kaže kot vedno bolj svetla. Visoko na severu, v domovini papeža Janeza Pavla II., so pogumno zaprli vrata poskusom ohranitve političnega vpliva komunistične preteklosti in vdora tujerodnih vrednot iz levičarskih krogov v Bruslju.