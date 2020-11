Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje je v zadnjem dnevu za covidom-19 umrlo še 623 ljudi, kar je največ od 11. aprila.

V bolnišnicah se zdravi 29.444 bolnikov, od tega jih je 3081 na intenzivni negi, to je 110 več kot dan prej. V državi imajo trenutno 613.358 aktivnih primerov okužbe, v karanteni pa je okoli 580.000 ljudi.

Zdravniki in drugi zdravstveni uslužbenci zaradi porasta hospitalizacij svarijo pred kolapsom zdravstvenega sistema. Vlado so pozvali k podobni karantenskim ukrepom, kot so veljali spomladi, samo tako lahko po njihovem umirijo razmere. Premier Giuseppe Conte je poudaril, da se želi temu ogniti.

Nov rekord tudi v Srbiji V Srbiji so v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom in rekordno število smrtnih žrtev covida-19. Potrdili so več kot 3500 novih okužb, umrlo pa je 21 covidnih bolnikov, kažejo podatki srbskega ministrstva za zdravje. Na Kosovu so medtem potrdili 733 novih okužb, umrli so štirje ljudje. V zadnjih 24 urah so v Srbiji izvedli 12.514 testiranj in potrdili rekordnih 3536 novih primerov koronavirusa. Skupaj se je doslej okužilo 70.424 ljudi. Za covidom-19 jih je umrlo 936, od tega 21 v zadnjem dnevu, kar je prav tako največ v enem dnevu od začetka epidemije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Bolnišnično oskrbo potrebuje 2959 covidnih bolnikov, od tega jih je 143 na medicinskih ventilatorjih, kar je več kot v torek, je navedlo srbsko ministrstvo za zdravje. Na Kosovu so v zadnjem dnevu ob 1519 testih potrdili 733 novih okužb z novim koronavirusom, umrli so še štirje bolniki s covidom-19, navajajo tamkajšnje oblasti. Skupaj se je doslej okužilo 26.121 ljudi, umrlo jih je 777. Aktivno okuženih ljudi je v tej državi 8845.