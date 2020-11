Apple začel prodajati računalnike z lastnim čipom

Ameriški tehnološki velikan Apple je v torek začel prodajati nove računalnike mac, opremljene s čipi lastne proizvodnje. Macbook air, macbook pro in mac mini bodo imeli vgrajen čip M1, ki prinaša zmogljivejšo baterijo in aplikacije, kot so jih Applovi uporabniki vajeni s pametnih telefonov in tabličnih računalnikov.