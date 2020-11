Nedeljski dnevnik: Brane Vižintin, lutkar - Politiki so cepali od smeha

Krekov trg v Ljubljani, kjer stoji lutkovno gledališče, je običajno živahen prostor z gostilnicami, vzpenjačo na Grad in parkiriščem, kjer se križajo poti ljudi z vseh vetrov in bregov. Tam je tudi pitnik, ki ima podobo kenguruja, iz njegovega gobčka pa v poletnih dneh teče voda. Kengurujev gobček je sedaj suh in tako je prazna tudi njegova vreča, gostilne so zaprte, vzpenjača samuje, le nekaj zaposlenih v lutkovnem gledališču oživlja ta prostor.