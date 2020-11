Tekmovanje v sramoti: Janša ali Pahor?

Ta čas, ko se je vse vrtelo okoli ameriških volitev, se je oglasila tudi mlada Egipčanka s komentarjem domačih volitev: »V Egiptu so rezultati volitev znani že dan prej!« Seveda je to letelo na kronsko Trumpovo neumnost, ko je v sredo sredi dneva ob začasnih rezultatih, da ima več glasov, kar razglasil svojo zmago, ko pa je videl, da mu odstotek pada, je zaukazal konec štetja, češ da so mu začeli krasti glasove, saj jih ima vse manj. Revež. Kaj je že to odstotek? Res je pred štirimi leti postal predsednik ZDA, a procentnega računa še danes ne razume.