»Ne vem, ali smo vsi skupaj to sposobni ali ne, ampak kako zelo koristno bi bilo, če bi vsi sprevideli, da se je šlo marsikje korak predaleč, in bi bili sposobni narediti korak nazaj, zato da bi lahko šli potem vsi skupaj lažje naprej,« je Pahor spomnil na besede, ki so bile objavljene v pogovoru za praznično prilogo Večera 30. aprila.

Iščimo tisto, kar nas povezuje »Treba bo najti neke rešitve v našem obnašanju, v reševanju problemov, v načinu splošnega razpoloženja, za kar je politika posebej odgovorna, da bomo lažje premagali krizo in se potem soočili z njenimi številnimi posledicami, ki jih ne gre podcenjevati,« je dodal v nizu štirih tvitov. »V luči tega, kar nas še čaka, morda tudi po koncu epidemije, bi se veljalo zamisliti nad našimi ravnanji, jih nekoliko prilagoditi nujnosti večjega sodelovanja. Da gremo naprej po poti iskanja tistega, kar nas povezuje,« je zaključil.