Vsebinsko podobno tožbo je sindikat vojakov pred dvema tednoma vložil tudi zoper DZ. Ta namreč ni odpravil neustavnosti enotnega plačnega sistema javnega sektorja, kot mu je to naložilo ustavno sodišče leta 2012, so opozorili.

"Vse dosedanje vlade so odgovorne za sklepanje aneksov h kolektivnima pogodbama za javni sektor in negospodarske dejavnosti z veljavo za dejavnost obrambe, ne da bi vsaj eden od sindikatov s področja obrambe podpisal takšne anekse," so zapisali v sporočilu za javnost.

Sindikat z vloženo tožbo zato zahteva odpravo dveh aneksov h kolektivni pogodbi, s katerimi so se sindikati in vlada decembra 2018 dogovorili za dvig plač večini javnih uslužbencev za tri plačne razrede in izjemoma za dva plačna razreda, le za pripadnike Slovenske vojske samo za en plačni razred.

Opomnili so tudi, da zdajšnja koalicija za odpravo takšnega stanja še ni naredila ničesar, čeprav je minister za javno upravo Boštjan Koritnik imel to možnost ob sprejemanju poslovnika za pogajanja, "a ustaljene neustavne in nezakonite prakse ni želel spremeniti".

V sindikatu vojakov ne dvomijo, da bodo tožbi dobili, saj se je rok za odpravo neustavnost iztekel že pred šestimi leti.