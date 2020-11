Od slovenskih predstavnikov v ligi ABA bo očitno letos konkurenčna le Cedevita Olimpija. Ljubljančani ciljajo na uvrstitev med prva štiri moštva, medtem ko vse kaže, da Krko in Primorsko čaka boj za obstanek. Za Koprčane je v trenutni postavi rezervirano zadnje mesto na lestvici, saj moštvo ni konkurenčno niti za vodilna mesta v rednem delu državnega prvenstva, Novomeščani pa po uvodnih obetajočih predstavah znova padajo v povprečje.

Mornar je v soboto v dvorano Leona Štuklja prišel ranjen, saj je imel težave zaradi koronavirusa, kar je izpostavil tudi trener črnogorskega moštva Mihailo Pavićević. Dodal je, da se je zaradi tega bal gostovanja v Novem mestu, a je bil njegov strah odveč. Dolenjsko moštvo, ki ga je tokrat vodil pomočnik Dalibor Damjanović, saj je bil glavni trener Vladimir Anzulović v tesnem stiku z osebo, ki kaže znake okužbe s koronavirusom, in je zato v karanteni, v nobenem trenutku namreč ni ogrozilo zmage gostov. Že res, da so imeli tudi pri Krki težave s poškodbami, zaradi česar še vedno ne igra center Milan Milovanović, a bi vseeno morali pokazati več želje po presenečenju. »V obrambi smo bili slabi. Nasprotniku smo pustili preveč neoviranih metov za tri točke. Še posebej smo izpadali v rotaciji. Ko se taka ekipa razigra, je težko razmišljati o zmagi. Čaka nas še veliko dela,« je po tretjem zaporednem porazu povedal Dalibor Damjanović.

Če gre verjeti govoricam, so se v Kopru že sprijaznili z izpadom iz lige ABA. Vodstvo kluba denarja za okrepitve nima, saj prav vse namenja manjšanju dolga in temu, da se kolikor le da drži rokov za poplačevanje upnikov. Primorska je sicer proti Crveni zvezdi prikazala morda celo najboljšo predstavo v letošnji sezoni, a kljub temu pričakovano doživela še šesti zaporedni poraz. »Zvezda je imela pred dvema dnevoma težko evroligaško tekmo, tokratno pa je oddelala profesionalno. Mi smo bili energijsko na precej višji ravni kot prejšnje kroge, tudi osredotočenost je bila zadovoljiva. Pozna se nam kratka rotacija, a so se fantje tokrat res borili,« je bil nekoliko bolj zadovoljen trener Primorske Andrej Žakelj.

Liga ABA, drugi izidi 6. kroga: Partizan – Zadar 78:63 (19:16, 38:34, 60:50, Dangubić in Janković po 15; Mavra in Onuaku po 13), Borac – Mega 83:97 (19:24, 41:55, 65:75, Gavrilović 14; Petrušev 25), Split – Cibona sinoči, FMP – Olimpija in Budućnost – Igokea prestavljeno na še nedoločen termin.

Krka – Mornar 74:84 (16:23, 40:48, 56:64) Liga ABA, 6. krog. Dvorana Leon Štukelj, sodniki: Jovčić, Vesković (oba Srbija), Nedović (Slovenija). Krka: Medved, Stergar, Camphor 10, Stipčević 13 (6-5), Vrabac 5 (1-1), Barič 19 (2-1), Kosi 2 (2-2), Škifić, Škedelj 14 (2-1), Lapornik, Rebec, Vučetić 11 (4-3), trener: Damjanović. Mornar: Pullen 5 (1-0), Gabriel 16 (6-5), Needham 10 (2-2), Jeremić 3, Šehović 3 (2-1), Smith 22 (6-4), Mugoša, Whitehead 6, Lazić, Vujošević, Vranješ 17 (11-9), Luković 2, trener: Pavićević. Prosti meti: Krka 17-13, Mornar 28-21. Met za dve točki: Krka 23-11, Mornar 31-18. Met za tri točke: Krka 34-13, Mornar 19-9. Skoki: Krka 29 (18 + 11), Mornar 25 (10 + 5). Osebne napake: Krka 24, Mornar 17. Igralec tekme: Taylor Smith (Mornar). Semafor: 11:5 (4. minuta), 11:16 (8), 17:27 (13), 31:39 (17), 45:51 (32), 54:61 (29), 61:70 (32), 67:81 (37).

Primorska – C. zvezda 72:84 (14:28, 38:49, 60:65) Liga ABA, 6. krog. Dvorana Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Hadžić, Terlević, Kruljac (vsi Hrvaška). Primorska: Šušter, Durnik 14 (8-6), Flerin, Rojc 12 (2-2), Kastrati 10 (3-1), Radulović 8 (2-0), Hrabar, Macura 17 (8-7), Nemanič 3, Vončina 8 (1-1), trener: Žakelj. C. zvezda: O'Brzant 13 (2-2), Rochestie 16, Hall 3 (1-1), Walden 15 (10-10), Uskoković 5, Lazić, Reath 4 (2-0), Dobrić 16 (4-4), Simonović 2, Jagodić-Kuridža 1 (2-1), Kuzmić 3 (4-3), Terry 6, trener: Obradović. Prosti meti: Primorska 24-17, C. zvezda 25-11. Met za dve točki: Primorska 41-23, C. zvezda 31-15. Met za tri točke: Primorska 16-3, C. zvezda 26-11. Skoki: Primorska 36 (24 + 12), C. zvezda 24 (19 + 5). Osebne napake: Primorska 26, C. zvezda 26. Pet osebnih napak: Radulović (34), Kastrati (36). Igralec tekme: Taylor Rochestie (C. zvezda). Semafor: 4:7 (4. minuta), 9:15 (7), 22:32 (13), 29:47 (18), 41:54 (22), 52:59 (27), 66:69 (34), 69:79 (37).