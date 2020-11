Potem ko so klubi na začetku lige ABA igrali tekme redno, v zadnjem obdobju ne mine krog brez odpovedi zaradi okužb s koronavirusom. Tako sta v sedmem prestavljeni tekmi med Zadrom in Budućnostjo ter Igokeo in FMP. Od slovenskih predstavnikov Primorska in Krka gostujeta, Olimpijo pa po dveh tekmah v Bursi čaka domača tekma.

Da so težave s koronavirusom zamajale formo Mornarja, ki je pred letošnjo sezono sestavil močno ekipo, je očitno. Črnogorsko moštvo je izgubilo zadnji dve tekmi v evropskem pokalu proti Ulmu in Unicaji, vmes pa mu je v Novem mestu uspelo na kolena spraviti Krko. Primorska je na drugi strani v zadnjem krogu jadranskega tekmovanja prikazala spodbudno predstavo proti močni Crveni zvezdi, a je bila kljub temu od morebitne senzacije oddaljena svetlobna leta. »Čaka nas novo naporno gostovanje pri ekipi, ki je zelo napadalno usmerjena in kakovostna,« pravi trener Primorske Andrej Žakelj, ki po vsej verjetnosti ne bo mogel računati na Mateja Rojca.

Novomeščani so si obetali boljši začetek jadranske sezone, saj so na dosedanjih šestih tekmah prišli do zmage le proti Zadru. Tokrat gostujejo v Beogradu pri Megi, ki je v izvrstni formi. V moštvu trenerja Vladimirja Jovanovića blestita mlada in visoka Filip Petrušev in Marko Simonović, ki bosta največji nevarnosti za Krko. »Mega je agresivna v obrambi in igra hitro in enostavno v napadu,« opozarja Dalibor Damjanović.

Zadnja od slovenskih predstavnikov bo v 7. krogu na delu Olimpija, ki po zmagah proti Bursi v evropskem pokalu prekipeva od samozavesti. Nasproti ji bo stal novinec v ligi ABA Borac, ki je na začetku tekmovanja ugnal Partizan in pošteno namučil Budućnost. »Borac je spoštovanja vredno moštvo z igralci, ki igrajo fizično košarko,« sporoča trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 7. krog, danes ob 17. uri: Cibona – Partizan, ob 21. uri: Mornar – Primorska, jutri ob 13. uri: Mega – Krka, ob 17. uri: Olimpija – Borac, ob 19. uri: C. zvezda – Split, Zadar – Budućnost, Igokea – FMP prestavljeno.