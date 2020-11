»Z velikim ponosom in veseljem sporočam, da je bilo mesto Šuša osvobojeno izpod armenske zasedbe,« je v govoru po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Alijev.

Šuša, drugo največje mesto v Gorskem Karabahu, leži 15 kilometrov južno od prestolnice Stepanakert in je strateškega pomena za obe strani. Celo oblasti Gorskega Karabaha so pred časom sporočile, da bi izguba Šuše lahko pomenila poraz v boju za celotno pokrajino, navaja dpa.

»Šuša pripada nam! Karabah pripada nam!« je po poročanju medijev v Bakuju dejal Alijev. Današnji dan se bo po Alijevih besedah zapisal v zgodovino azerbajdžanskega naroda kot dan, »ko smo se vrnili v Šušo«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Boj do smrti

V Erevanu se na trditve iz Bakuja doslej še niso odzvali. Armenske oblasti so poročale zgolj o silovitih spopadih okoli Šuše, ki se nadaljujejo tudi danes.

Oblasti Gorskega Karabaha so poročale tudi o silovitem raketnem obstreljevanju Stepanakerta, do katerega je ponoči prišlo z azerbajdžanske strani. V mestu so večkrat sprožili sirene za zračni alarm, je poročala dpa.

»Z branilci naše domovine stojimo do konca,« je sporočil vodja Gorskega Karabaha Araik Arutjunjan in dodal, da se bodo borili »do smrti«.

Spopadi v Gorskem Karabahu med armenskimi separatisti in azerbajdžanskimi silami so izbruhnili konec septembra in se kljub dogovoru o prekinitvi ognja nadaljujejo.

Spor glede Gorskega Karabaha, ki si ga lastita tako Armenija kot Azerbajdžan, sega v 90. leta prejšnjega stoletja, v čas razpada Sovjetske zveze. Območje, kjer živijo pretežno Armenci, je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana.