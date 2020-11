Potop Artnikove do 114 metrov, kar je sama označila za največji uspeh kariere, je trajal tri minute in 41 sekund.

»Danes sem dosegla nov svetovni rekord Aida z monoplavutjo na tekmovanju Blue week. Nimam besed, da bi opisala, kaj trenutno čutim, vendar bom začela s hvaležnostjo. Točno pred mesecem dni sem prišla sem v Egipt na sklepne priprave te zahtevne sezone, polne vzponov in padcev. Andrea Zuccari, Tito Zappala, Alice Cattaneo, Dunia Quintero Rosquete so me sprejeli z odprtimi srci in omogočili ta rekord. Za to jim bom večno hvaležna,« je zapisala Artnikova prek družbenih omrežij.

Partnerju Florianu Burghardtu pa je Koprčanka v smehu sporočila, naj da šampanjec na hladno: »Veliko stvari imava za praznovati.«