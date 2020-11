Zaradi razmer, povezanih s covidom-19, se je izvajanje številnih aktivnosti in storitev prav v prvem četrtletju preselilo na internet. Spletna prodaja je posameznikom omogočala nakupovanje življenjskih potrebščin od doma, podjetjem pa prodajanje izdelkov in storitev brez osebnega stika s kupci.

Polovica opravila en nakup ali dva

Prek spleta je v tem obdobju v Sloveniji nakupovalo približno 802.000 oseb. Dobra polovica jih je opravila največ enega ali dva nakupa, od tega jih je bila četrtina vrednih manj kot 50 evrov, 29 odstotkov pa od 100 do 299 evrov.

Polovica kupcev prek spleta se je odločila za fizične izdelke. Med njimi so s 25-odstotnim deležem prevladovali oblačila, čevlji in dodatki, sledijo elektronske naprave in gospodinjski aparati, zdravila in prehranski dodatki ter kozmetika. Pri tem je velika večina opravila nakup pri spletnih trgovcih iz Slovenije.

Približno ena petina uporabnikov spletnih trgovin je v prvem četrtletju naročila ali kupila prek spleta vsaj eno storitev. Med temi so prevladovale nastanitvene storitve, naročali pa so tudi vstopnice za kulturne ali druge prireditve, si podaljšali naročniška razmerja ter si organizirali prevoz.