Z mirnim protestnim performansom so aktivisti sporočili, da se ne strinjajo z odločitvijo vlade, da prerazporedi sredstva v proračunu ministrstva za kulturo za leto 2022 in ustanovi Muzej osamosvojitve Slovenije. V protestnem pismu so zapisali, da bi uresničitev te namere pomenila, da bo slovenski kulturni sektor, s tem pa tudi delavke in delavci v kulturi, »ki že tako trajno trpijo zaradi dolgoletne finančne podhranjenosti«, izgubili še več sredstev, ki bi jih moralo ministrstvo nameniti za njihovo delovanje.

Ob tem so spomnili, da je slovenska filmska produkcija še vedno ustavljena, podobno pa velja tudi za razpise in štipendije. Zato ostro nasprotujejo temu, da bi se iz tega denarja financirala »še ustanova, za katero je že zdaj jasno, da bo služila predvsem kot propagandna institucija za trenutno oblast in nekatere posameznike, ki se slovenski javnosti predstavljajo kot osamosvojitelji«.

Dodali so še, da sredi največje zdravstvene krize v zgodovini, ki kulturnemu sektorju povzroča ogromno finančno škodo, ne bodo dopustili, da se na račun tovrstnih domislic dodatno siromaši »že tako premajhen proračun za kulturo«. V pismu, ki so ga sicer namenili ministru za kulturo Vasku Simonitiju in državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc, predali pa so ga kar varnostniku na ministrstvu, so izrazili tudi prošnjo, naj ponovno premislita in se nato odločita za odstop. kul