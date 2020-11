Nezaupnica vladi: v iskanju glasov proti Janezu Janši

Potencialni kandidat za mandatarja Jože P. Damijan in opozicijski četverček LMŠ, SD, Levica in SAB ob zunanjepolitični blamaži Janeza Janše in nasilju v Ljubljani stopnjujejo pritisk na koalicijske poslance, da se jim pridružijo pri oblikovanju koalicije KUL. Damijan za zdaj nima potrebnih 46 glasov, da bi konstruktivna nezaupnica uspela.