Navkreber: Zapiski iz zaledja

Koalicija je sredi pomladnega vala covida-19 pohitela s preiskavo morebitne odgovornosti prejšnje vlade za slabo pripravljenost in odziv na epidemijo. Namen je bil prozoren: razvodenitev preiskave o korupciji pri nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev, ki jo je predlagala opozicija. Nato se je izkazalo, da se je Slovenija dobro odrezala, in vlada je zasluge pripisala sebi. Vseeno ji ostaja majhna težava: kako dokazati prejšnji vladi škodljivo ravnanje? Morala bo pojasniti, da bi bil lahko najboljši rezultat še boljši.