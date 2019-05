Navkreber: Dvoživke

Privatizacija javnega zdravstvenega sektorja nenehno napreduje, kljub drugačnemu zatrjevanju države, ki je njegova ustanoviteljica in čuvarka. Poleg občasnih tektonskih pretresov, kot je bila nedavna razsodba ustavnega sodišča, po kateri so koncesionarji v javnem sektorju postali podjetniki, ki smejo z javnim denarjem ustvarjati dobiček in z njim svobodno razpolagati, potekajo tudi številni manj opazni premiki, ki voz potiskajo v isto smer. To gibanje olajšuje okoliščina, da javni in zasebni zdravstveni sektor nista ločena, temveč domala perverzno prepletena. Najbolj prepričljiv prikaz tega stanja so dvoživke.