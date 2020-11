Zakaj sem napisal Novo butalsko čitanko ali povejmo resnico skozi smeh!

Slovenci smo se v zgodovini večkrat prepoznavali v literaturi in se zgledovali po literarnih junakih. Vedno smo se radi samozavestno poistovetili na primer z Martinom Krpanom. Res da je bil kontrabantar s soljo in tudi kakšen davek je gotovo utajil, ampak Brdavsa je pa le ugnal v kozji rog! Tako Slovenci že tradicionalno radi barabam odpuščamo njihove barabije, kar je v resnici huda butalska lastnost in se nam to v sedanjosti zelo otepa.