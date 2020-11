Pred tednom dni so v Nemčiji, ki ima približno 83 milijonov prebivalcev, v enem dnevu potrdili 18.681 novih okužb.

Skupno so doslej v Nemčiji potrdili 619.089 okužb z virusom sars-cov-2. Umrlo je 11.096 bolnikov s covidom-19.

Reprodukcijsko število okužb v Nemčiji je bilo v četrtek zvečer 0,79, dan prej 0,81. To pomeni, da deset okuženih naprej okuži osem ljudi. Če je vrednost reprodukcijskega števila dlje časa pod 1, se število okužb umiri. Reprodukcijo število prikazuje stopnjo okužb za približno teden in pol. Da bi dosegli položaj, ki ga je mogoče nadzorovati, mora biti reprodukcijsko število dlje časa bistveno nižje od 1, in sicer 0,7 ali še manj, navaja dpa.

V ZDA v četrtek potrdili rekordnih več kot 114.000 okužb s koronavirusom

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v četrtek potrdili najmanj 114.876 primerov okužb z novim koronavirusom, skupno število okužb v ZDA pa je naraslo na 9,6 milijona. Za covidom-19 je doslej umrlo že 235.000 Američanov.

Zdravstveni strokovnjaki so že zadnjih nekaj tednov svarili, da bo število dnevnih okužb v ZDA kmalu preseglo 100.000, to je se prvič zgodilo v sredo in ponovilo v četrtek. V četrtek je obenem zaradi covida-19 umrlo najmanj 1159 ljudi, kar je 20 odstotkov več kot prejšnji četrtek.

V četrtek so nove rekorde okužb na dnevni ravni med drugim potrdile zvezne države Kolorado, Illinois, Minnesota, Pensilvanija, Utah in Wisconsin. Najmanj 16 držav pa je podrlo rekorde glede hospitalizacij bolnikov s covidom-19.

New York, kjer se je pandemija po rekordnem aprilu in maju umirila, spet doživlja sicer rahlo rast okužb in smrtnih primerov. V četrtek so našteli 2997 novih okužb, kar predstavlja 1,86 odstotka vseh opravljenih testov, v bolnišnicah je 1277 ljudi, umrlo pa jih je 24.

Poleti in jeseni je v New Yorku na dan umiralo po manj kot deset ljudi. Najhuje je bilo aprila, ko jih je umiralo po 800 na dan.