Včeraj so v Sloveniji opravili 5895 testov in potrdili 1564 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah se je zdravilo 1069 covidnih bolnikov, med njimi 168 na oddelkih za intenzivno nego, kar je sedem več kot dan prej. Iz bolnišnic so odpustili 92 bolnikov.

Na vladni novinarski konferenci sodelujejo strokovna direktorica SB Slovenj Gradec Jana Makuc, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec, psihologinja Andreja Poljanec in vladni govorec Jelko Kacin.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede epidemije covid-19.