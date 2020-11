Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo jasno. Zjutraj bo marsikje slana, po nižinah pa megla. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko predvsem na vzhodu Slovenije zadržuje ves dan.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, le na severu Hrvaške bo še nekaj nizke oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo slabela. V soboto bo jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom.

Biovreme: V petek in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.