Dirkače v motoGP do zaključka zaradi pandemije koronavirusa neobičajne sezone ločijo le še tri dirke. V boju za naslov svetovnega prvaka je v najboljšem položaju Joan Mir, a razlike med tekmovalci so majhne, točk na voljo za zasuk pa je še dovolj. Suzukijev motociklist jih je doslej zbral 137, in to kljub temu, da je še vedno brez zmage. Številni se zato sprašujejo, ali je nekdo, ki ne stopi na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, sploh vreden naziva najboljšega. Po tem kriteriju bi moral naslov oditi v roke Fabiu Quartararoju, ki je slavil na štirih dirkah, vendar zaradi nekonsistentnih predstav za Mirom zaostaja za 14 točk.

Ker je sezona pri koncu, zgolj dobra forma za osvojitev prvenstva ne bo dovolj. Ključno vlogo utegne odigrati tudi material, še posebej agregati. Letos jih imajo dirkači na voljo pet, po enajstih dirkah pa so že dodobra obrabljeni. Najslabše kaže Mavericku Vinalesu, ki ima zaradi težav z zaklopkami na voljo le še dva motorja, oba pa imata prevoženih 150 odstotkov več kilometrov, kot je priporočljivo. V nekoliko boljšem položaju sta Marco Morbidelli in Quartararo, medtem ko še najbolje kaže prav Miru. Španec ima namreč še tri uporabne motorje, od tega je z enim prevozil le slabih 340 kilometrov. »Ko voziš z obrabljenim motorjem, občutiš razliko,« je nedavno priznal Joan Mir.

Velika uganka za nastop na dirki medtem še naprej ostaja Valentino Rossi. Italijanski as se je sredi oktobra okužil s koronavirusom, izvidi zadnjih antigenskih testov pa so pokazali, da je še vedno pozitiven. »Testirali ga bomo še enkrat. Če bo negativen, bo imel še dovolj časa, da pred dirkama še enkrat opravi testiranje in poleti proti Valencii,« so še sporočili iz Yamahe. Če Rossi ne bo mogel predložiti dveh zaporednih negativnih testov v 48 urah, ki sta potrebna za nastop, ga bo v moštvu konec tedna zamenjal 25-letni Američan Garrett Gerloff, ki Yamaho sicer zastopa v svetovnem prvenstvu superbike.