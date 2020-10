V tej sezoni je postalo že kar običajno, da se na vrhu stopničk dirkači menjajo zelo pogosto, saj je bilo različnih zmagovalcev že osem. Morbidelli pa je prvi po Francozu Fabiu Quartararoju, ki ima več kot eno zmago, potem ko je bil najboljši že v Misanu.

Danes sotekmovalec Francoza, dolgo vodilnega v SP, ni delal napak in je zasluženo privozil do zmage. Sanje o njej pa so se hitro končale za Takaakija Nakagamija, presenetljivega zmagovalca sobotnih kvalifikacij. Japonec iz ekipe Honda LCR je bil prvi dirkač iz te države po letu 2004 s "pole positionom" v elitnem razredu, toda priložnost je hitro zapravil, saj je že po nekaj zavojih naredil napako in zdrsnil v pesek.

Morbidelli je tako prišel do vodstva, za njim pa sta bila kot najhujša tekmeca oba Suzukija. Miru bi še kakšna dodatna točka v boju za skupno zmago prišla prav, toda po skromnih kvalifikacijah in le 12. izhodišču je bilo tretje mesto tokrat maksimum.

Spet pa ni imel najboljšega dne Quartararo; bil je daleč od najboljših treh in je na koncu iztržil le deveto mesto. A je dobil vsaj nekaj točk in še ostaja v boju za naslov, medtem ko je mlajši brat poškodovanega svetovnega prvaka Marca Marqueza po dveh dobrih predstavah in dveh drugih mestih na zadnjih dveh dirkah tokrat tudi končal predčasno. Kazalo mu je sicer dobro, saj je v zadnji del vstopil kot četrti za najhitrejšo trojico, potem pa je deset krogov pred koncem tudi on naredil napako in odstopil. Njegovo mesto pod zmagovalnim odrom je prevzel rojak Pol Espargaro, peti je bil Francoz Johann Zarco, šesti Portugalec Miguel Oliveira, sedmi pa kot najboljši tovarniški voznik Yamahe Maverick Vinales.

Tako je tudi on izgubil nekaj točk v boju za letošnji naslov prvaka. Kljub najnižji zmagovalni stopnički je bil tako lahko Mir povsem zadovoljen, saj je še povečal naskok v skupnem seštevku. Zdaj ima 14 točk prednosti pred danes Quartararojem in 19 pred Vinalesom (137-123-118).

Še večji zaostanek pa ima zdaj Andrea Dovizioso, Ducatijev dirkač si je danes privoščil zelo povprečno predstavo in le s 13. mestom zdaj v SP zdrsnil na peto (109), prehitel ga je tudi današnji zmagovalec Morbidelli (112), Rins pa je v Alcanizu z zmago prejšnji teden in današnjim drugim mestom tudi še v igri za skupno zmago (105).

"Dobra dirka je bila, glede na to, da sem začel z 12. mesta. Dal sem vse od sebe, a tistih pred sabo nisem mogel prehiteti. Vseeno je tole tretje mesto kot zmaga, pomembno je, da sem spet na stopničkah," je dejal Mir.

"Dobro, bil sem precej hitrejši kot prejšnji teden, Franco pa je narekoval izjemen ritem. Vmes sem se mu že približal, pa sem si potem rekel: Alex, umiri se. Raje sem se odločil, da končam na stopničkah," je drugi uspešno dirko na tem prizorišču opisal Rins. "Sijajno. Vedel sem, da moram biti agresiven, ko pa pred mano ni bilo več nikogar, sem lahko pritisnil do konca. Bil sem osredotočen, natančen, prepričan vase in v delo svoje ekipe, tako da sem lahko res dal vse od sebe," pa je nov uspeh opisal Morbidelli.

Prvenstvo sicer tako pred zaključnimi dirkami nikakor še ni odločeno. Prvo šesterico loči 32 točk, dosegljivih pa je še največ 75, saj so do konca še tri dirke; najprej dve na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii (prva 8. novembra), zadnja pa 22. novembra v portugalskem Portimau.