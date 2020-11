Modri demokratski val ni uspel. Senat ostaja v republikanskih rokah, kongres pa v demokratskih, v obeh pa se je večina zmanjšala. To pomeni nadaljevanje političnega zastoja. Po mnenju vlagateljev je nič sprememb dobro z več vidikov. Dogovor o fiskalnem stimulusu bo težak in vlagatelji vidijo, da bo spet moral posredovati Fed in zagotoviti likvidnost. Fedov denar se prelije direktno na borze, zato ga imajo vlagatelji raje. Nič sprememb pomeni manjši pritisk na tehnološka podjetja z razbitjem oziroma regulacijo. Nič sprememb pomeni, da davki ostanejo nizki, da bo reforma zdravstvenega sistema na način, kot so si ga zastavili demokrati, neizvedljiva in ne bo negativno vplivala na poslovanje največjih farmacevtskih podjetij.

Tehnologija in zdravstvo sta bila v sredo med panogami z najvišjimi donosi, veliko delnic je zrastlo med pet in deset odstotki. Po drugi strani Biden kot predsednik verjetno pomeni nekoliko manjši pritisk na Kitajsko in Evropo, zaradi česar sta se pozitivno odzvala tudi ta trga. Iluzija je sicer pričakovati, da bodo zdaj odnosi enaki kot pred petimi ali desetimi leti, saj celotna trgovinska vojna ni zrastla samo na Trumpovem zelniku, ampak je rezultat ameriških lobijev. A že sprememba v načinu komuniciranja in retoriki bi lahko imela zelo pozitiven vpliv na trge. Rezultat je boljši od pričakovanj tudi za panogo energije, nafte in plina. Sredin odziv vlagateljev sicer kaže, da so strukturne težave tu večje, panoga pa je res nepriljubljena pri vlagateljih. Zelena energija in manjši vpliv na okolje sta se še posebej zasidrala pri mlajših generacijah, ki pa sprejemajo vse več za svet pomembnih odločitev. Zeleno je torej ireverzibilen proces in dokler naftna industrija ne najde odgovora nanj, bo težko znova pritegnila vlagatelje.

Trg je iz razpleta volitev za zdaj pobral samo dobre razlage, slabe pa v pričakovanju, da bo Fed znova tiskal dolarje, potisnil ob stran. A dejstva ostajajo nespremenjena. Reforme, ki se jim obe strani izogibata že dolgo časa, so potrebne. Pandemija covida-19 pušča vse večje posledice na svetovnem gospodarstvu in lepljenje obližev ne bo delovalo. Letošnja zima bo pustila globoke posledice na storitvenem delu gospodarstev. Turizem, gostinstvo, letalska industrija, če omenimo le nekatere, zaposlujejo veliko ljudi. Vlagatelji so zato interes preusmerili skoraj izključno v delnice podjetij, ki v pandemiji »prosperirajo«. Govorimo o delnicah e-trgovskih podjetij, ki se ukvarjajo z delom od doma, logistiko, IT in podobno. Za te delnice pa velja, da niso le drage, ampak se še dodatno dražijo. Na takem razgretem trgu previdnost ni odveč. Prave alternative, kot smo že zadnjič ugotovili, ni. A vseeno je na tej točki, ko je trg tako močno odvisen od tega, ali bosta Fed in ECB natisnila dodaten denar ali ne, razpršitev portfelja nujna za mirnejši spanec.